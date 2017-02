ELL: Penggunaan Kata 'Start' dan 'Begin'

SHARES

Kata kerja 'start' dan 'begin' boleh jadi memiliki makna yang sama tapi ada beberapa pengecualian dalam hal penggunaan kedua kata ini. Simak penjelasan berikut untuk mempelajari perbedaan penggunaannya.

Kata kerja 'start’ dan ‘begin’ memiliki makna yang sama.

Anda bisa mengatakan :

"Let's start the race." ("Mari mulai perlombaan ini.")

"Let's begin the race."("Mari mulai perlombaan ini.")

Namun demikian, ketika kita membicarakan tentang menghidupkan suatu mesin, kita menggunakan kata 'start' dan bukan dengan kata 'begin'.

"Can you start the car?" (correct) ("Bisakah anda hidupkan mobilnya?") (benar)

"Can we begin the car?" (wrong) ("Bisakah kita memulai mobilnya?") (salah)