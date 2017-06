Final NBA: Warriors Menang Lagi, Cavaliers di Ujung Tanduk

SHARES

jpnn.com, CLEVELAND - Bintang Golden State Warriors Kevin Durant pantas menjadi pemain yang paling dibenci fan Cleveland Cavaliers, Kamis (8/6) pagi WIB. Durant mencetak 31 poin, tujuh di antaranya terjadi di detik-detik terakhir dan membuat Warriors unggul.

Pada pertandingan final NBA di Quicken Loans Arena, Cleveland itu, Warriors akhirnya menang 118-113. Ini berarti Warriors unggul 3-0 (best of seven) dan sang juara bertahan Cavaliers di ujung tanduk. Warriors hanya butuh satu game lagi untuk menjadi juara NBA musim ini.

Dalam sejarah NBA, belum ada tim yang menjadi juara setelah tertinggal 0-3. Cavaliers memang menjadi tim pertama yang menjadi kampiun setelah sempat tertinggal 1-3 (musim lalu). Namun kalau 0-3?

Game keempat masih akan digelar di kandang Cavaliers, Sabtu (10/6). (afp/adk/jpnn)