Intip Keistimewaan New Honda Mobilio

Ilustrasi Foto: AFP

jpnn.com - Honda Indonesia resmi meluncurkan Honda Mobilio facelift di Jakarta.

Mobil jenis low multi-purpose vehicles (LMPV) itu memiliki tampilan berbeda dibandingkan edisi sebelumnya.

''Untuk pertama kalinya di dunia, kami menghadirkan New Honda Mobilio. Penyegaran terbaru dari New Honda Mobilio ini akan menggairahkan Anda dengan desain yang lebih sporty dan fitur yang lebih bernilai. Kami percaya New Honda Mobilio akan mengangkat dirinya di antara model LMPV lainnya,'' ujar Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor Tomoki Uchida, Kamis (12/1).

Marketing & Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy menjelaskan, perubahan terbesar terlihat dari bagian depan.

HPM menggusur lampu depan yang sebelumnya dengan yang baru.

Fitur baru juga hadir pada lampu tersebut, yakni DRL LED.

Desain bumper juga ikut berubah, diikuti bentuk gril-nya yang kini mengadopsi bahasa desain khas Honda.

Pelek tetap berukuran 15 inci, namun desainnya berubah.