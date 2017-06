Penuh Drama dan Rekor, Cavaliers Masih Juara Bertahan NBA

SHARES

jpnn.com, CLEVELAND - Petahana kompetisi NBA, Cleveland Cavaliers belum menyerah. LeBron James cs merebut game keempat untuk memperkecil ketinggalan dari Golden State Warriors 1-3 (best of seven).

Dalam pertandingan di Quicken Loans Arena, Cleveland, Sabtu (10/6), Cavaliers menang 137-116. Pada game ini, Cavs mencetak poin dari 24 tembakan tiga angka, rekor baru dalam final NBA.

Poin dari tembakan tiga angka itu berasal dari Kyrie Irving (7), Kevin Love (6), JR Smith (5), LeBron James (3), Kyle Korver (1), Iman Shumpert (1), dan Deron Williams (1).

Cavs mencetak 49 poin di kuarter pertama! Rekor baru di final NBA. Sementara James mencetak triple-double: 31 points, sepuluh rebounds dan sebelas assists. Triple-double kesembilan dalam kariernya di final NBA, dan itu cukup untuk menyalip catatan milik Magic Johnson.

Dalam game ini, Kyrie Irving muncul sebegai pencetak poin terbanyak dengan 40 poin. Dari kubu Warriors, Kevin Durant tertinggi dengan 35 poin.

Game keempat ini juga bukan soal angka dan rekor saja. Namun penuh drama. James dan Durant harus dipisahkan oleh tim di lapangan. Forward Warriors Draymond Green dan juga sang pelatih Steve Kerr kena technical foul. Point guard gaek Cavaliers Derron Williams akhirnya mencetak angka pertamanya di final NBA.

Center Warriors, Zaza Pachulia memukul paha Iman Shumpert, namun lepas dari hukuman di pertandingan. Guard temperamental Warriors Matt Barnes bertengkar dengan seorang fan yang duduk di pinggir lapangan, yang kebetulan berteman dengan LeBron James.

Ya, Cavaliers masih memperpanjang napas lewat game penuh drama. Bagaimanapun, hingga saat ini Cavaliers masih berstatus juara bertahan meski Warriors hanya butuh satu kemenangan lagi untuk merebutnya. Game kelima akan digelar di markas Warriors, Selasa (13/6) pagi WIB. (espn/nba/adk/jpnn)