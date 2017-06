Personel Bee Gees Beberkan Pengalaman Kelam Masa Kecil terkait Pedofilia

SHARES

jpnn.com - Penyanyi lawas Barry Gibb baru-baru ini mengungkapkan pengalaman kelam masa kecilnya. Personel trio Bee Gees itu mengaku bernah hampir dicabuli ketika masih balita.

"Aku tidak pernah menceritakan ini sebelumnya, haruskah aku mengungkapkannya sekarang?" ujar Gibb dalam wawancara dengan Radio Times seperti dikutip NME.com, Senin (19/6).

"Seorang pria pernah berusaha mencabuliku ketika aku berusia empat tahun. Dia tidak menyentuhku, tapi hal lain terjadi, dan beberapa anak lain juga mengalaminya," lanjut pria dengan suara falsetto khas ini.

"Orang itu pada akhirnya ditangkap, dan mereka (polisi) membangunkan aku malam-malam. Bayangkan, anak empat tahun dan seorang polisi mewawancaraimu di tempat tidurmu jam empat dini hari!" tambah Gibb.

Pengalaman tersebut sangat membekas di diri pelantun "How Deep is Your Love" itu. Dia mengaku masih bisa menginggat secara jelas semua yang terjadi.

"Jika hal semacam itu tak membuatmu belajar soal hidup, tak ada yang bisa," tegas dia.

Gibb adalah satu-satunya anggota Bee Gees yang masih hidup. Di usia 70 tahun dia masih aktif manggung membawakan lagu-lagu legendaris Bee Gees. (dil/jpnn)