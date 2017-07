RIP! Godfather Film Zombi George A Romero Meninggal Dunia

SHARES

jpnn.com - Sutradara legendaris George A Romero meninggal dunia di usia 77 tahun, Minggu (16/7). Sineas yang dikenal dengan film-film zombinya itu diketahui tengah bertarung melawan kanker paru-paru.

L.A. Times melaporkan bahwa George menghembuskan napas terakhir saat tidur dengan dikelilingi anggota keluarga dan musik dari film favoritnya "The Quiet Man" berkumandang.

Night of The Living Dead (1968) adalah film paling penting yang pernah dibuatnya. Film tentang teror mayat hidup itu melahirkan sejumlah sekuel dengan tema yang sama.

Di antaranya, Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead dan beberapa lainnya.

Karya-karyanya menginspirasi banyak sineas horor lainnya sampai sekarang. Ini membuat dia dijuluki godfather film zombi. (dil/jpnn)