Selamat! Anak Ketiga Nia Ramadhani Telah Lahir

Nia Ramadhani dan suami bersama anak ketiga yang baru lahir. FOTO: Instagram

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie tengah berbahagia. Anak ketiga mereka telah lahir hari ini, Rabu (10/5) pada pukul 08.35 WIB melalui proses kelahiran normal di rumah sakit Jakarta.

Kabar tersebut diungkap keduanya di media sosial. Dari postingan foto Nia Ramadhani di Twitter dan Instagram, keduanya tampak tersenyum bahagia. Bayi laki-laki mungil itu diberi nama Magika Zalardi Bakrie.

"Alhamdulillah, telah lahir anak ke 3 ku Magika Zalardi Bakrie. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari teman-teman sekalian. I love you all. #nrab #nrabfamily #magikazalardibakrie, " tulis Nia Ramadhani.

Tak berbeda halnya dengan suami Nia dalam akun Instagram pribadinya, @ardiebakrie. "Welcome to Our family Magika Zalardi Bakrie. You surely complete our happiness," tulis Ardi Bakrie sebagai keterangan foto.

Rona kebahagiaan tampak terpancar dari wajah keduanya. Meski masih terlihat lelah dengan pemandangan selang oksigen, Nia tetap tersenyum.

"Our 3rd abundant of Love. Thank You for delivering our son to the world yank @ramadhaniabakrie," sambung Ardie.(mg7/jpnn)