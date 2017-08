Seperti ini Cara Bu Susi Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Para Santri di Jombang

Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Foto dok humas KKP

jpnn.com, JOMBANG - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti bersama pimpian pondok pesantren Tebu Ireng melakukan tebar benih perdana lele sistem bioflok di SMA Trensains, Pesantren Tebuireng 2, Jombang, Jawa Timur, Minggu (13/8) kemarin.

Dalam kegiatan tebar benih perdana tersebut, KKP juga menyerahkan bantuan senilai Rp 8,6 miliar kepada 28 pondok pesantren dan kelompok masyarakat di Jombang guna kegiatan budidaya.

"Mudah-mudahan bantuan bioflok ini bisa memenuhi asupan anak-anak pesantren. Jadi iwaknya (lauk) harus ikan betulan jangan hanya iwak tempe, iwak tahu saja," ucap Susi dalam sambutannya.

Lewat budidaya lele sistem bioflok ini diharapkan bisa meningkatkan konsumsi ikan santri, setidaknya menjadi 1 kg per minggu per orang. Sehingga bila dikalkulasikan, setidaknya konsumsi ikan nasional meningkat hingga 50 kg per orang per tahunnya.

"Ini sedikit di atas target pemerintah yaitu 46 kg per orang per tahunnya. Ini juga ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan jiwa entrepreneur para santri," terang Susi.

Susi menambahkan, kandungan gizi dan protein yang terkandung dalam ikan bisa mencerdaskan generasi muda, sehingga diharapkan mampu bersaing secara global.(chi/jpnn)