Simpan! Ini Jadwal Piala Konfederasi 2017, Mulai Nanti Malam lo...

SHARES

jpnn.com, ST PETERSBURG - Piala Dunia Mini atau ajang dengan nama resmi Piala Konfeerasi 2017 bakal mulai digelar Sabtu (17/6) malam WIB. Tuan rumah Rusia akan membuka kejuaraan dengan menghadapi Selandia Baru di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg, Sabtu (17/6) pukul 22.00 WIB.

Penggila sepak bola di Tanah Air bisa menyaksikan secara langsung delapan tim bertarung di ajang yang bisa dikatakan sebagai pemanasan Piala Dunia 2018 ini. Stasiun televisi di Indonesia, RTV, menyiarkan secara langsung kejuaraan Piala Konfederasi 2017.

Setelah laga Rusia vs Selandia Baru, kemudian pada Minggu (18/6) pukul 22.00 WIB, Portugal akan menghadapi Meksiko. (epr/jpg)

Berikut jadwal siaran langsung Piala Konfederasi 2017:

Fase Grup

Rusia vs Selandia Baru - Sabtu, 17 Juni, 22.00 WIB

Portugal vs Meksiko - Minggu, 18 Juni, 22.00 WIB

Kamerun vs Cile - Senin, 19 Juni, 01.00 WIB (Dini Hari)

Australia vs Jerman - Senin, 19 Juni, 22.00 WIB

Rusia vs Portugal - Rabu, 21 Juni, 22.00 WIB

Meksiko vs Selandia Baru - Kamis, 22 Juni, 01.00 WIB (Dini Hari)

Kamerun vs Australia - Kamis, 22 Juni, 22.00 WIB

Jerman vs Cile - Jumat, 23 Juni, 01.00 WIB (Dini Hari)

Selandia Baru vs Portugal - Sabtu, 24 Juni, 22.00 WIB

Meksiko vs Rusia - Minggu, 25 Juni, 01.00 WIB (Dini Hari) - Siaran Tunda

Jerman vs Kamerun - Minggu, 25 Juni, 22.00 WIB

Cile vs Australia - Senin, 26 Juni, 01.00 WIB (Dini Hari) - Siaran Tunda

Semifinal

Juara Grup A vs Runner-up Grup B - Kamis, 29 Juni, 00.30 WIB (Dini Hari)

Juara Grup B vs Runner-up Grup A - Jumat, 30 Juni, 00.30 WIB (Dini Hari)

Perebutan Tempat Ketiga

Kalah Semifinal 1 vs Kalah Semifinal 2 - Minggu, 2 Juli, 18.30 WIB

Final

Menang Semifinal 1 vs Menang Semifinal 2 - Senin, 3 Juli, 00.30 WIB (Dini Hari)