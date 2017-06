Superman Is Dead Mau Rilis Album Baru Tahun Ini, tapi...

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Superman Is Dead (SID) akhirnya mengumumkan rencana terbaru. Band punk rock asal Bali itu mengungkapkan bahwa mereka tengah mempersiapkan sebuah album baru tahun ini.

Grup ini terakhir melepas album pada 2013. "Kami lagi merencanakan album baru. Direkam di luar studio kami yang biasa," kata Eka Rock, bassist SID kepada JawaPos.com saat ditemui di backstage Jakarta Fair 2017, JIExpo Kemayoran.

"Udah lama juga kami ngga bikin album," sambung Bobby Bikul.

Grup yang diisi Bobby Bikul, Eka Rock, dan JRX itu telah memiliki sejumlah materi untuk direkam. Semua bakal digarap dalam waktu dekat. Sedangkan untuk konsep album, SID belum bisa memberi bocoran. "Materi dasar udah ada, tapi konsep secara umum belum," ujar drummer, JRX.

SID menargetkan full album keenam ini bisa dilepas akhir tahun ini. Namun semua tidak bisa dikerjakan secara buru-buru. Sebab, saat tampil di panggung Jakarta Fair 2017, JRX menyebutkan bahwa SID juga bakal disibukkan oleh rencana tur Eropa pada semester dua tahun ini.

"Rencana rilis album tahun ini, tapi kami juga mau tur ke luar negeri yang negaranya belum bisa disebut, pokoknya di benua Eropa. Semoga bisa awal tahun rilis album," ucap JRX.

Seperti diketahui, sejauh ini SID telah memiliki lima full album. Mulai dari album Kuta Rock City (2003), The Hangover Decade (2004), Black Market Love (2006), Angels and the Outsiders (2010), dan album Sunset Di Tanah Anarki.

SID terakhir meluncurkan album Sunset Di Tanah Anarki pada tahun 2013. Album tersebut berisi 17 lagu. Masih seperti album sebelumnya, SID tetap mengusung tema perlawanan terhadap penindasan, dan ketidakadilan di negeri ini. (ded/jpg)