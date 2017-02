Uhuuyy..Julia Perez Mau Banget Jadi Menantu Raja Salman

Julia Perez. Foto: Instagram

jpnn.com - Banyak kalangan sudah tidak sabar menanti kedatangan rombongan Raja Salman bin Abdul Aziz dan para pangeran dari Arab Saudi.

Tidak terkecuali Julia Perez yang sudah sepekan terakhir dirawat di rumah sakit karena kanker yang dideritanya.

Jupe panggilan akrabnya menunjukkan antusiasmenya itu dengan mengunggah fotonya yang berhijab dan berkaca mata hitam.

Dia juga tak sabar melihat para pangeran tampan dari Arab yang akan datang ke Indonesia.

"Gw dengar pangeran pada mau datang..ahh ikut mejeng..Hai King Salman..My name is Rahmawati..I'm ready to become ur menantu..I'm ready to kawin again..3 tahun menjanda..#jupemaukawinagain #kaliajajadimantukingsalman," tulis Jupe di bawah fotonya tersebut.

Alhasil, posting-an Jupe langsung mendapat sambutan beragam dari netizen.

Namun, netizen lebih banyak mendoakan Jupe disembuhkan dari penyakit kanker.

"Semangat Mamita, semoga cepat sembuh," tulis netizen. (flo/jpnn)