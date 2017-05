Washington Paksa Boston Main Tujuh Game di Semifinal Timur NBA

Point guard Washington Wizards, John Wall (2), membongkar pertahanan Boston Cltics. Foto: AFP

jpnn.com, WASHINGTON - Point guard Washington Wizards, John Wall menjadi penentu kemenangan timnya atas Boston Celtics di game ke-6 semifinal Wilayah Timur NBA, Sabtu (13/3) pagi WIB.

Dalam game yang digelar di Verizon Center, Washington itu, Wizards menang tipis 92-91. Tembakan tiga angka dari Wall saat kuarter keempat tersisa 3,7 detik menjadi penentu.

Point guard Celtics, Isaiah Thomas coba membalas di waktu tersisa, namun gagal. Kemenangan Wizards kali ini membuat skor antara kedua kubu menjadi imbang 3-3 (format best of seven).

Itu berarti tiket final Eastern Conference harus ditentukan di partai terakhir, yang akan digelar di markas Celtics, Selasa (16/5) pagi WIB. Sebelumnya, Celtics (unggulan pertama Timur) dan Wizards (unggulan keempat Timur) selalu sukses memanfaatkan faktor kandang.

Di game pertama dan kedua yang digeber di markas Celtics, tuan rumah menang. Kemudian di game ke-3 dan ke-4 di Washington, gantian Wizards menang dan menyamakan skor 2-2. Game kelima di Boston dimenangkan Celtics, sebelum game keenam di Washington pagi tadi direbut Wizards.

So, Cleveland Cavaliers yang sudah memastikan tiket final Wilayah Timur masih harus menunggu lawan.

Sementara di Barat, game pertama final wilayah antara Golden State Warriors melawan San Antonio Spurs akan digelar Senin (15/5) pagi WIB. Warriors bertindak sebagai tuan rumah. (adk/jpnn)