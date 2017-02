Wow! Dian Sastro, Keren Mbak...

Dian Sastro. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Aktris Dian Sastrowardoyo menunjukkan kepeduliannya dalam bidang pendidikan. Dia baru saja menyalurkan bantuan beasiswa bagi pelajar kurang mampu.

Hal tersebut terlihat dalam postingan yang diupdate wanita 34 tahun itu ke media sosial Instagram.

Dian mengunggah foto tengah bersama rombongan siswa yang dibantunya lewat beasiswa.



"Bersama #SastrowardoyoScholars #BeaSiswaDian batch 1. Bangga lihat mereka yabg semakin percaya diri, sekarang sudah jadi anak-anak kampus ciyeh," tulis Dian Sastrowardoyo di akun Instagram miliknya, Selasa (7/2).

Dalam postingan yang sama, pemain film Kartini ini pun menyemangati para siswa agar berjuang meraih cita-cita. Dia berharap penerima beasiswa bisa bekerja dengan baik.

"Keep up the good work dan semangat terus belajarnya," ungkap Dian.

Kepeduliaan yang ditunjukkan Dian lewat beasiswa itu mendapat komentar dari para followers. Sebagian netizen memuji Dian yang telah rela membantu pelajar kurang mampu.

"Sangat membanggakan, patut dicontoh artis lain agar kekayaannya tidak untuk foya-foya aja," tulis @turenxfollowers.

"Coba artis lain seperti Mbak Dian yah, pasti banyak adik-adik yang bisa meraih mimpinya. Insya Allah," komentar @akrisoe.