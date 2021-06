1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Pasokan Vaksinasi Gotong Royong Tiba, Bea Cukai Berikan Fasilitas

jpnn.com, TANGERANG - Bea Cukai Soekarno-Hatta memberikan fasilitas pembebasan bea masuk terhadap impor 1 juta dosis vaksin Sinopharm.

Jutaan dosis vaksin itu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (11/6) pukul 11.20.

Dukungan yang diberikan Bea Cukai ini dalam rangka menyukseskan program pemerintah mewujudkan Vaksinasi Gotong Royong.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan beserta perwakilan Kimia Farma selaku importir, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi terkait lainnya, secara simbolis menerima impor vaksin Sinopharm.

Ini merupakan vaksin yang diproduksi oleh Beijing Institute of Biological Product Co. Ltd., perusahaan farmasi milik pemerintah Tiongkok.

Menurut Finari, vaksin diangkut menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia GA-891 dari Beijing, dan dikemas dalam bentuk 26 isolated box.

Selanjutnya, vaksin ditimbun di Gudang Garuda Indonesia Cargo untuk diberikan asistensi percepatan pelayanan segera dan dilakukan pemeriksaan kepabeanan oleh petugas Bea Cukai.

Terhadap importasi vaksin Sinopharm tahap kedua ini juga diberikan fasilitas fiskal.