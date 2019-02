10 Pemain Manchester United Cedera, Satu di Antaranya Kesulitan Pakai Sepatu

jpnn.com, SELHURST - Manchester United krisis pemain jelang bertamu ke markas Crystal Palace dalam lanjutan Premier League, Kamis (28/2) dini hari nanti.

ESPN melansir, sepuluh pemain Setan Merah cedera. Mereka ialah Jesse Lingard, Ander Herrera, Juan Mata, Marcus Rashford, Nemanja Matic, Phil Jones, Matteo Darmian, Antonio Valencia, Anthony Martial dan Mason Greenwood. Lingard, Herrera dan Mata merupakan pemain yang baru masuk daftar cedera setelah laga melawan Liverpool, Minggu (24/2) kemarin.

(Yang ini sudah baca belum?: Manchester United Vs Liverpool Catat Rekor Pergantian Pemain)

Sementara Rashford yang bertahan selama 2 x 45 menit dalam duel melawan Liverpool, di akhir laga diketahui mengalami bengkak di pergelangan kaki. Kabarnya, pembengkakan tersebut membuat Rashford kesulitan memakai sepatunya.

"Tidak banyak hal positif yang bisa saya kabarkan saat ini," ujar pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer.

Juru taktik berkebangsaan Norwegia itu menjelaskan, Matteo Darmian sempat latihan, tetapi dia tidak yakin wingback itu akan siap bermain melawan Palace. "Untuk Rashford, kami harus menunggu perkembangan terakhir dengan pergelangan kakinya. Kami tidak mau ambil risiko," pungkas Solskjaer. (adk/jpnn)

Pekan ke-28 Premier League

27 Februari

Cardiff City 0 - 3 Everton

Huddersfield Town 1 - 0 Wolverhampton Wanderers

Leicester City 2 - 1 Brighton & Hove Albion

Newcastle United 2 - 0 Burnley

28 Februari

02.45 WIB Arsenal vs AFC Bournemouth

02.45 WIB Southampton vs Fulham

03.00 WIB Chelsea vs Tottenham Hotspur

03.00 WIB Crystal Palace vs Manchester United

03.00 WIB Liverpool vs Watford

03.00 WIB Manchester City vs West Ham United