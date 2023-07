10 Perusahaan ini Raih Indonesia Digital Customer Engagement Award

jpnn.com, JAKARTA - SWA dan Business Digest kembali menggelar seminar dan awarding bertajuk Indonesia Digital Customer Engagement Champions in Services Industry, The Winning Digital Customer Engagement Strategy: Lessons Learned from the Champions pada Kamis (27/7).

Acara digelar secara daring dengan menghadirkan dua pembicara untuk memberikan best practice program engagement konsumen mereka.

Kedua narasumber tersebut adalah M. Arifin Purwakananta, Deputi I BAZNAS RI dan Enny Kamal, Direktur PT Bank Sinarmas Tbk.

Kemal E. Gani, Chief Editor SWA Media mengatakan program ini untuk melakukan pencarian, seleksi, dan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil dalam menerapkan engagement konsumen melalui strategi dan eksekusi program.

Sehingga perusahaanya bisa berkinerja baik dan bisa mendukung keberlanjutan bisnis.

“Perusahan yang masih hanya sekedar memberikan awareness tanpa melakukan engagement tetap masih dalam keadaan rawan. Teknologi dan digitalisasi membawa realitas baru untuk melakukan proses interaksi di antara perusahaan dan pelanggan. Interaksi ini tidak hanya fisik tapi juga digital,” ujar Kemal.

Sementara itu, M. Arifin Purwakananta, Deputi I BAZNAS RI mengatakan pihaknya juga telah memanfaatkan kanal digital untuk membangun engagement karyawan.

“Kami kini telah mengembangkan enam platform. Yaitu BAZNAS Platform, Non Commercial Platform, Commercial Platform, Innovative Platform, Social Media Platform, dan Artificial Intelligence Platform. Inovasi ini dikembangkan oleh tim BAZNAS sendiri,” kata Arifin.