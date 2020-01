13 Tahun Hadir, Berapa Unit iPhone Terjual?

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan smartphone iPhone kini sudah 13 tahun. Dalam perjalanannya, produk-produk terbaru iPhone selalu diburu penggemarnya, termasuk Indonesia.

Pendiri Apple, Steve Jobs memperkenalkan iPhone generasi awal di ajang MacWorld di San Francisco, Amerika Serikat pada 9 Januari 2007. Ketika itu, iPhone dijual dengan harga 499 US dolar AS untuk model 4 GB dan 599 US dolar AS buat model 8GB.

Dikutip dari GSM Arena, Senin (13/1), selanjutnya Apple terus memperkenalkan iPhone terbarunya. iPhone 11 menjadi seri terbaru iPhone yang diperkenalkan pada September 2019 lalu.

Baca Juga: Apple Diharapkan Capai Tonggak Penjualan 2 Miliar iPhone Tahun Ini

Meski iPhone 11 dilabeli dengan harga yang mahal, tetapi para penggemar iPhone di seluruh dunia juga Indonesia terus memburu perangkat tersebut.

Sejauh ini Apple belum mengeluarkan data resmi pencapaian iPhone selama 13 tahun terkahir. Namun, berdasarkan delapan analisis pasar terpecaya meyakini Apple telah melakukan penjualan dua miliaran unit.

Pada periode 2015-2018 penjualan iPhone secara keseluhan mengalamai penurunan pendapatan USD 275 miliar. Di sisi lain, Apple mengalami pendapatan dari App Store, Apple Pay dan Apple Music dari tahun ke tahun.

Baca Juga: Apple Sempurnakan Kamera iPhone dengan Mengganti Fitur OIS

Sementara, selama tahun fiskal 2020, Apple berada di jalur penjualan 195 juta unit. Pencapaian itu lebih baik dari perkiraan yang hanya 186 juta unit.

Ditambah lagi kalau Apple mendatangkan iPhone selajutnya dengan harga murah dan sudah mendukung jaringan 5G, tak menutup kemungkinan akan ada peningkatan penjualan pada perangkat iPhone. (mg9/jpnn)