3 Manfaat Konsumsi Kurma Selama Menjalankan Ibadah Haji

jpnn.com - Jemaah yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji perlu menjaga kesehatan mereka. Ini penting karena mereka akan mengikuti rangkaian ibadah yang padat dan panjang. Jarak antara satu tempat dengan tempat lain juga harus melalui perjalanan panjang sehingga rasa lelah kerap dirasakan. Demi menjaga kesehatan, jemaah haji bisa mengonsumsi kurma selama perjalanan beribadah.

Nah, mumpung berada di Tanah Suci—negara asal buah kurma—jemaah haji bisa lebih leluasa mendapatkan buah kurma. Buah kecil yang tersohor sejak zaman nabi itu diketahui banyak manfaatnya dan bagus untuk menunjang kesehatan jemaah haji.

Manfaat makan kurma saat beribadah haji

Rasanya yang manis bakal membuat Anda tidak mau berhenti memakannya. Teksturnya yang legit ketika digigit juga menggugah selera. Lebih daripada itu, sesungguhnya kurma memiliki manfaat nyata, terkhusus bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah haji, yakni:

1. Melancarkan BAB

"Kurma mengandung serat yang penting bagi kesehatan tubuh, termasuk kesehatan saluran cerna dan mencegah susah buang air besar (BAB). Dalam 100 gr kurma terkandung 7 gr serat yang bisa membantu memenuhi kebutuhan harian serat Anda," ujar dr. Nadia Octavia dari KlikDokter.

Sebuah studi terkait kurma dan BAB pernah dipublikasikan di the British Journal of Nutrition pada 2015. Hasilnya, 21 responden yang mengonsumsi tujuh buah kurma per hari selama tiga minggu mengalami peningkatan frekuensi BAB menjadi lebih lancar dibandingkan mereka yang tidak makan kurma sama sekali.

Ini tentu bagus bagi jemaah haji. Bayangkan, Anda kalau mengalami sembelit, pasti akan mengganggu kelancaran ibadah Anda. Pastikan Anda makan kurma secukupnya untuk membantu ibadah Anda berjalan lancar.

