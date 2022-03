30 Film Terbaik Jebolan Festival Bergengsi Tayang Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi streaming KlikFilm kembali menghadirkan film-film terbaik dari mancanegara dan dalam negeri pada bulan ini.

Dari 30 film yang tayang itu banyak yang telah meraih penghargaan, seperti Nitram. Film ini meraih penghargaan aktor terbaik di Festival Film Cannes 2021.

Selanjutnya ada film Peaceful yang tayang perdana di ajang Festival Film Cannes 2021, Drive My Car yang masuk dalam nominasi Oscar 2022, Auntum Tale peraih penghargaan Skenario terbaik di Festival Film Internasional Venesia ke-55.

Sementara film Until Forever, Second Act yang diperankan Jenifer Lopez, Attack The Block, Destroyer yang dibintangi Nicole Kidman yang mendapatkan banyak nominasi di ajang festival film internasional.

Kemudian, Petrov's Flu yang memenangnkan penghargaan di Festival Film Cannes 2021, Paris 13th District, The Exorcism of God, The Novice yang memenangkan kategori The Best U.S Narrative Feature Film diajang Tribeca Film Festival 2021, dan A Banquet.

Selain itu, ada juga film nasional yang eksklusif tayang di KlikFilm, seperti 7-24, Satu Untuk Selamanya, dan Si Juki Anak Kosan Epispde 2.

Direktur KlikFilm Frederica mengungkapkan bulan ini pihaknya KlikFilm banyak menghadirkan karya-karya jebolan festival film internasional.

"Kami selalu mencoba memuaskan hasrat para pencinta film di Indonesia. Kami akan terus menambahkan katalog film di KlilFilm, dengan film-film bagus dan berkualitas," jelasnya. (jlo/jpnn)