4 Hal yang Patut Ditunggu Pada OPPO Developer Day

jpnn.com, JAKARTA - OPPO Developer Day segera dihelat di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/6). Ada banyak hal yang membuat OPPO Developer Day layak dinantikan.

Acara tersebut dipastikan siap untuk dipenuhi dengan ragam kegiatan, diskusi, dan keterlibatan bermanfaat dengan tujuan untuk memberikan kontribusi penting dan proses pembelajaran yang terpadu.

Dalam ajang OPPO Developer Day perdana dalam sejarah OPPO beroperasi di Indonesia, OPPO memastikan pengenalan dan edukasi informasi kapabilitas teknologi mutakhir berlangsung dengan terpadu dan berkelanjutan.

Beragam presentasi menarik dan bermanfaat akan dipimpin oleh kepala OPPO global.

Di antaranya, Head of OPPO Global Internet Business OPPO Liu Xiaobo, Head of Global APP Market OPPO Xu Liting, Business Development Director of Global Game Center OPPO Xue Sheng, serta masih banyak lagi.

Peserta yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan mengunjungi situs www.oppodeveloperday.com.

Berikut ini 4 hal penting yang patut dinantikan oleh para peserta yang terdiri dari pengembang aplikasi: