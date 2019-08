4 Resep Jus Buah yang Kaya Asupan Vitamin C, Patut Dicoba

jpnn.com - Suntik vitamin C memang membuat kulit menjadi lebih sehat dan cerah. Namun, suntik vitamin C membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Untuk mendapatkan asupan vitamin C, bisa dicoba dengan cara-cara alamiah yang lebih efisien dan efektif bagi tubuh. Misalnya dengan mengonsumsi minuman yang kaya akan vitamin C.

Vitamin C sendiri diperlukan untuk kesehatan kulit, rambut dan kekebalan tubuh, serta bisa meningkatkan daya imun tubuh. Vitamin C dapat ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk dan sayuran hijau. Berikut resep minuman sehat yang kaya vitamin C seperti dilansir dari laman NDTV, baru-baru ini. Apa saja itu?

1. Jeruk dan Jahe

100 gram jeruk mengandung 64 persen nilai harian vitamin C sesuai rekomendasi dari Institute of Medicine (IOM). Minuman detoksifikasi jeruk dan jahe ini sangat baik untuk kulit, karena mengandung antioksidan. Ada beberapa cara untuk memastikan asupan vitamin C dalam tubuh dan jus buah adalah salah satunya.

2. Mangga dan Kiwi

Cobalah konsumsi mangga yang mengandung 60 persen nilai vitamin C setiap hari, sesuai data Departemen Pertanian Amerika Serikat. Buah musim panas yang lezat ini akan sangat baik jika dicampur dengan kiwi dalam resep minuman.