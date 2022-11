5 Pembalap Muda di ATC Mandalika Dapat Suntikan Energi Dari 50 Bikers Honda

jpnn.com, MANDALIKA - Puluhan bikers Honda hadir di Sirkuit Mandalika untuk mendukung langsung para pembalap Indonesia binaan Astra Honda Motor (AHM) di Asia Talent Cup 2022.

Putaran final ATC digelar bersamaan FIM World Superbike Championship 2022.

Sebagai upaya memperkuat kebersamaan sesama bikers dan kontribusi mendukung UMKM lokal, kegiatan bertajuk Honda Communitrip Goes to Mandalika itu juga menjelajahi berbagai destinasi unik dan ikon wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ditemani New CBR250RR.

Pada Sabtu (12/11), sebanyak 50 bikers Honda melakukan city rolling menuju Sirkuit Internasional Mandalika.

Dengan mengedepankan keselamatan berkendara para peserta dibekali edukasi safety riding.

Touring sepanjang kurang lebih 70 km itu melewati beberapa daerah seperti Puyung, Praya Timur, Desa Beleka, Praya, hingga berakhir di Sirkuit Internasional Mandalika.

Para biker loyal Honda memberikan dukungan kepada lima pembalap muda kebanggaan Indonesia di ATC Mandalika 2022.