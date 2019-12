5 Resep agar Anda Awet Muda

jpnn.com - Tampil awet muda merupakan harapan bagi banyak wanita. Itu sebabnya, tak jarang Anda rela menghabiskan banyak uang untuk melakukan perawatan kecantikan dan tubuh. Padahal, resep awet muda bisa saja dari makanan yang dikonsumsi. Coba cek beberapa penjelasannya di sini.

Langkah awal yang perlu Anda lakukan adalah dengan mengonsumsi makanan yang tepat. Ya, beberapa makanan terbukti dapat membuat tubuh dan wajah Anda lebih awet muda.

Apa Itu Awet Muda?

Perlu diketahui bahwa awet muda berarti kondisi kulit yang mulus, bebas kerutan, cerah dan bercahaya. Selain itu, kondisi tubuh Anda juga mesti terlihat “utuh”, baik gigi yang utuh, tulang yang kuat, serta otot yang tampak ideal meski usia biologis tidak lagi muda.

Tentunya, hal seperti ini diinginkan oleh Anda yang usianya tidak lagi remaja. Pernahkah Anda mendengar istilah, “you are what you eat.” Dilansir dari Healthline, istilah ini sebenarnya merujuk pada fakta kalau makanan yang dikonsumsi sebenarnya memengaruhi kesehatan Anda.

Bahkan, Anda bisa tampak lebih tua dari usia sesungguhnya hanya karena salah kebiasaan mengonsumsi jenis makanan. Dari hasil studi yang diterbitkan di jurnal Circulation pada 2000, ditemukan bahwa remaja yang menumpuk kolesterol di arteri akan tampak menua lebih cepat.

Menurut Profesor dari Tufts University, Amerika Serikat, Robert Rusell, MD, masalah penuaan sebenarnya berhubungan dengan asupan nutrisi yang dikonsumsi.

Bila pola makan tidak sehat, ada kemungkinan Anda mengalami penyakit jantung dan osteoporosis ketika memasuki masa usia dewasa.