6 Negara Berebut 3 Tiket Tersisa Piala Eropa 2024

jpnn.com - JAKARTA - Wales, Polandia, Ukraina, Islandia, Georgia, dan Yunani tiba di final play-off Euro 2024 atau Piala Eropa 2024.

Enam negara tersebut bakal saling sikut demi tiga tiket tersisa di Piala Eropa 2024 yang digelar di Jerman, 14 Juni-14 Juli.

Wales berhadapan dengan Polandia, Ukraina versus Islandia, dan Georgia melawan Yunani.

Play-off adalah pertandingan sistem gugur satu leg.

Jika hasil imbang hingga waktu normal, maka laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu dan, jika diperlukan sampai adu penalti. (uefa/jpnn)

Play-off Piala Eropa 2024

Semi-final Play-off (21 Maret)

Path A: Polandia 5-1 Estonia, Wales 4-1 Finlandia

Path B: Israel 1-4 Islandia, Bosnia Herzegovina 1-2 Ukraina

Path C: Georgia 2-0 Luksemburg, Yunani 5-0 Kazakhstan

Final (26 Maret)

Path A: Wales vs Polandia

Path B: Ukraina vs Islandia

Path C: Georgia vs Yunani

Grup Piala Eropa 2024

A: Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss