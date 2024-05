60 Film dari 25 Negara Bakal Meriahkan Balinale

jpnn.com, JAKARTA - Bali International Film Festival (Balinale) akan berlangsung di Cinepolis Plaza Renon, Denpasar, pada 1-7 Juni 2024.

InterContinental Bali Sanur Resort dipilih sebagai tempat program-program festival berlangsung.

Tujuannya agar menjadikan Sanur sebagai industri perfilman dan hiburan berskala global.

Sebanyak 60 film beragam genre dari 25 negara ikut ditayangkan dalam penyelenggaraan tahun ini. Ada 45 film di antaranya berstatus premiere.

Beberapa film-film tersebut, di antaranya Point of Change, Othelo, The Great, The Gospel of The Beast, Daaaaaali!, And That's for This Christmas, The Steak, Dhvani - The Sound Around, I’m Hip, dan The Architecture of Love.

Balinale dikenal secara internasional karena keragaman program dan kekuatan program film dalam mendorong pertumbuhan budaya dan nilai-nilai komersial di Indonesia.

Program acara diskusi dan seminar merupakan program tahunan Bali Film Forum (BFF). Di acara ini akan dibicarakan tentang industri perfilman yang beragam dalam satu panel bersama pembicara terkemuka.

Termasuk perwakilan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, para investor dan para filantropis yang ingin berinvestasi di industri tersebut.