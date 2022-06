63 Film dari 26 Negara Hadir di Balinale 2022, Ini Daftar Lengkapnya

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 63 film dari 26 negara mengikuti ajang Bali Internasional Film Festival (Balinale) 2022, dari 9 hingga 12 Juni.

Festival ini menghadirkan beragam film pendek peraih penghargaan, film cerita panjang, dan film dokumenter dari Indonesia maupun penjuru dunia.

Balinale 2022 tahun ini berlangsung di Cinema XXI, Beachwalk Kuta, Bali.

Festival film tahunan ini menghadirkan juri-juri dengan kompetensi pemahaman teknis, artistik, filmis yang mumpuni.

Para juri itu di antaranya Robert Chappell (Sinematografer, Sutradara), Ismail Basbeth (Produser, Sutradara & Penulis), IGP Wiranegara (Sutradara), Kelli Swazey (Penulis, Sutradara), dan Robin Gurney (Produser).

Mereka bekerja untuk menentukan pilihan terbaik untuk film cerita panjang, film pendek, maupun dokumenter dengan kategori kompetisi sebagai berikut:

Film Dokumenter

1. Lamafa (Kujirabito), Sutradara: Bon Ishikawa (Jepang)

2. Bucolic (Bukolika), Sutradara: Karol Palka (Polandia)

3. My Childhood, My Country - 20 Years in Afghanistan, Sutradara: Phil Grabsky, Shoaib Sharifi (Inggris)

4. Mentawai - Souls of the Forest, Sutradara: Joo Peter (Jerman)