7 Bintang Power Master Squad jadi Ikon Peluncuran Realme Seri 7

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran realme 7 dan realme 7i disambut antusias kalangan muda. Pasalnya, smartphone yang satu ini sangat memahami berbagai keperluan anak muda yang selalu dinamis, kreatif, inovatif, dan sangat gerak cepat.

HP yang satu ini memiliki desain yang sangat cantik disertai dengan fitur canggih yang akan mendukung setiap kreativitas darah muda.

Dengan harga yang cukup terjangka, pengguna bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang bak HP mahal.

Realme juga menggandeng anak muda Indonesia yang berprestasi baik di Indonesia maupun di kancah internasional sebagai gambaran semangat yang tak pernah padam.

Mereka disebut dengan Realme 7 Power Squad yang mana anggotanya adalah Iqbal Ramadhan sebagai Power Master Ambassador, pesepak bola nasional Ryuji Utomo sebagai Power Master of Football, atlet medali emas SEA Games Agus Prayogo sebagai Power Master of Speed, fotografer Andal Putri Anindya sebagai Power Master of Photography, Anggota tim ONIC Meutia Maharani sebagai Power Master of Gaming, seorang Aktor film “Gatotkaca” Rizky Nazar sebagai Power Master of Local Hero, dan seorang Penyanyi “Lathi” Sara Fajira sebagai Power Master of Voice.

Handphone realme 7 dan realmi 7i ini sangat mendukung anak muda yang memiliki skills dan kemampuan di bidang game dan mendukung anak muda Indonesia berprestasi di bidang e-sport yang kini sangat

banyak dipertandingkan baik di tingkat nasional sampai tingkat internasional.

Hp Realme 7 dan 7i memiliki kapasitas RAM super besar yaitu 8GB dan juga ROM yang sangat besar pula yaitu sebesar 128GB. Tidak hanya itu saja, HP yang satu ini juga ditenagai oleh Helio G95 Gaming

Processor yang pertama hadir di Indonesia.

Tidak hanya itu saja baterai yang jumbo dan disertai teknologi fast charging 30W SuperDart yang juga mendukung pengguna untuk mengasah skills gaming tanpa batasan waktu.