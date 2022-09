7 Lagu Kesukaan Ratu Elizabeth II, Nomor Terakhir Rock Banget

jpnn.com, INGGRIS - Mendiang Ratu Elizabeth II dikenal dekat dengan kalangan musisi. Semasa hayatnya, bangsawan yang lahir pada 21 April 1926 itu menyukai banyak lagu lagu.

Lagu-lagu kesukaan Ratu Elizabeth ada yang bergenre himne religi, musik ringan (easy listening), pop balada, soft rock, bahkan yang sangat cadas.

Setidaknya hal itu terungkap saat pemilik nama asli Elizabeth Alexandra Mary tersebut berulang tahun dan meminta lagu untuk playlist di pestanya.

Berikut ini 7 lagu kesukaan Ratu Elizabeth II:

1. Praise, My Soul, The King of Heaven

Himne religi ini ditulis oleh pemuka Gereja Inggris (Anglikan) Henry Francis Lyte. Tembang yang menggambarkan isi Mazmur 103 itu dipublikasikan pertama kali pada 1834.

Saat perayaan pernikahan (royal wedding) Elizabeth II dengan Adipati Edinburgh Pangeran Philip Mounbatten pada 1947, lagu itu juga diperdengarkan.

Dalam Diamond Jubilee atau perayaan jumenangan ke-60 Ratu Elizabeth II pada Mei 2012, lagu itu juga dimainkan.