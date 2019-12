71 Menit, Chen Long Taklukkan Viktor Axelsen di Penyisihan Grup B

jpnn.com, GUANGZHOU - Tunggal putra Tiongkok Chen Long membuat penonton BWF World Tour Finals 2019 di Tianhe Gymnasium, Guangzhou, Rabu (11/12) siang WIB gembira

Itu lantaran pemain kesayangan tuan rumah tersebut memenangi laga pertama Grup B, melawan bule Denmark Viktor Axelsen.

Chen Long menang rubber game 21-17, 10-21, 21-17. Chen butuh 71 menit (statistik BWF) menaklukkan Axelsen.

Kemenangan tadi makin membuat Chen Long unggul jauh dalam urusan rekor pertemuan dengan Axelsen; 14-4.

