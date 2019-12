Endo/Watanabe Menangi Derbi Jepang di Grup Panas BWF World Tour Finals 2019

jpnn.com, GUANGZHOU - Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe menyabet kemenangan di laga pertama Grup A BWF World Tour Finals 2019.

Berhadapan dengan sesama Jepang Takeshi Kamura/Keigo Sonoda di Guangzhou, Rabu (11/12) siang WIB, Endo/Watanabe menang 21-19, 21-13 hanya dalam waktu 41 menit (statistik BWF).

Dengan kemenangan tadi, Endo/Watanabe kini unggul rekor pertemuan dengan kompatriotnya itu, 3-2.

Sementara satu pertandingan lainnya di grup ini, Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions melawan Tiang Listrik Tiongkok Li Junhui/Liu Yu Chen baru berlangsung sore nanti.

MD- Group A Matchday 1

Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (JPN) vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (JPN)



Matchday 2: Endo/Watanabe vs The Minions#BWFWorldTourFinals2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) December 11, 2019