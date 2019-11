Hong Kong Open 2019: Lihat Detik-Detik Endo/Watanabe Memukul Minions

jpnn.com, HONG KONG - Marcus Ferrnaldi/Kevin Sanjaya harus mengakui keunggulan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe dalam perempat final ganda putra Hong Kong Open 2019 di Hong Kong Coliseum, Jumat (15/11) sore WIB.

Minions, sebutan Marcus/Kevin, kalah rubber game 21-16, 14-21, 20-22.

Pertarungan Minions melawan Endo/Watanabe memang selalu berlangsung ramai. Dalam empat pertemuan sebelumnya, Minons kalah di dua pertemuan terakhir yakni Badminton Asia Championships 2019 dan Thailand Open 2019.

Pada pertandingan hari ini, Minions sebetulnya berpeluang besar untuk menang saat unggul jauh 16-10 hingga 19-15 di gim ketiga. Namun, pada poin-poin kritis, Endo/Watanabe bermain lebih menekan pertahanan duet Merah Putih.

"Endo/Watanabe memang enggak gampang mati, mereka juga mainnya lebih tenang. Waktu kami memimpin di gim ketiga, sebetulnya tidak ada perubahan permainan dari lawan. Kami kurang beruntung di akhir gim," kata Kevin kepada Badminton Indonesia.

Highlights | Endo and Watanabe defeat the two-time defending champions Gideon and Sukamuljo in a dramatic decider ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/Sz9RPXAfCh