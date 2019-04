8 Besar Ganda Putra Singapore Open 2019: Minions vs Fajar / Rian

jpnn.com, SINGAPORE - Dua ganda putra andalan Indonesia Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya alias Minions harus saling mengalahkan di perempat final Singapore Open 2019, Jumat (12/4).

Bentrok ini mengulang pertemuan terakhir mereka di Malaysia Open 2019 pekan lalu. Di Malaysia kemarin, Fajar / Rian mengantongi kemenangan pertama atas Minions setelah tiga kali kalah. Mereka menang (juga) di perempat final 23-21, 19-21, 21-18.

Untuk laga besok, Fajar / Rian mengaku ingin lebih enjoy dan fokus di lapangan. Mereka tak mau menggebu-gebu demi mendapatkan kemenangan. “Kalau saya mau enjoy saja. Menikmati permainan, jangan terlalu menggebu-gebu. Dan juga coba main seperti melawan pasangan lainnya. Sama fokusnya dijaga,” kata Fajar usai memenangi laga 16 Besar Singapore Open, Kamis (11/4) malam.

Fajar / Rian lolos ke perempat final usai mengalahkan Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (Malaysia) dengan skor 22-20, 21-17. Pertandingan tersebut sempat berjalan ketat di awal. Fajar / Rian sempat terbawa pola permainan lawan. Namun, tak berlangsung lama, Fajar / Rian kemudian mencoba mengubah strategi dan berhasil merebut kemenangan dua game langsung.

“Game kedua sempat ramai juga. Namun, kami lebih tahan ke fokusnya dan enggak gampang mati sendiri. Pokoknya harus mau siap capek. Karena bolanya berat dan kebawa angin juga,” ujar Rian mengenai laga tadi.

Sementara itu, Minions melaju ke perempat final setelah mengadang He Jiting / Tan Qiang (Tiongkok). Pasangan nomor satu dunia ini menang dua game langsung 21-14, 21-17. (adk/jpnn)

Perempat final Singapore Open 2019 (ganda putra)

1. Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

2. Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang) vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang)

3. Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Malaysia) vs Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Indonesia)

4. Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) vs Li Junhui / Liu Yuchen (Tiongkok)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4