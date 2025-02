8 Kombinasi Makanan Ini Mempercepat Proses Penurunan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - ANDA tentu tahu, ada beberapa makanan yang bisa membantu menurunkan berat badan.

Makanan tertentu, bila dikonsumsi bersama-sama, meningkatkan manfaat nutrisi satu sama lain, sehingga menjadikannya makanan penurun berat badan yang ampuh.

Ahli diet dan ahli gizi menggunakan istilah 'sinergi makanan' untuk fenomena ini.

Baca Juga: Turunkan Berat Badan dengan Rutin Mengonsumsi 4 Herbal Ini

The Produce for Better Health Foundation mendefinisikannya sebagai 'menggabungkan nutrisi yang bekerja lebih baik bersama-sama untuk menciptakan efek kesehatan yang lebih besar.'

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Brokoli dan tomat

Kombinasi makanan ini bukan hanya keajaiban melawan kanker menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, tetapi juga merupakan makanan rendah kalori yang dikemas dengan kebaikan vitamin C, serat, dan protein.

2. Salad dan lemak

Saat Anda mengambil semangkuk salad buah atau salad sayuran, jangan lupa untuk menambahkan lemak sehat dalam bentuk biji rami/almond yang dihancurkan/keju/saus salad berbahan dasar minyak.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, lemak sehat yang dikonsumsi bersama sayur atau buah bisa meningkatkan kapasitas penyerapan nutrisi oleh tubuh, selain membantu penurunan berat badan.