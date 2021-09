820 Orang Belajar Marketing dan Finance lewat Daring PPM

jpnn.com, JAKARTA - PPM School of Management kembali menggelar kegiatan serupa bertajuk Saturday with the Professors baru-baru ini setelah sukses pada gelaran EPIC FEST untuk program S1 di Juli lalu.

Kegiatan yang menyasar publik rentang usia 21-50 tahun ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa.

Terbukti, jumlah partisipan tercatat mencapai 820 orang. Public class merupakan kegiatan yang menjadi ‘produk pandemi’ PPM SoM.

Meski pandemi Covid-19 belum berakhir, komitmen PPM SoM untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan memiliki praktik bisnis beretika tidak berkurang.

Untuk itulah, public class digelar dengan mengusung konsep belajar bebas biaya untuk publik, sehingga masyarakat umum bisa merasakan pengalaman belajar di PPM SoM.

Acara ini sendiri terselenggara berkat kolaborasi antara PPM SoM dan HRDbacot.

Dalam kegiatan ini, para partisipan dibagi ke dalam lima breakout room sesuai dengan kelas yang dipilih peserta saat registrasi.

Setiap kelas mengusung konsentrasi yang berbeda-beda, yakni finance, operations, HR, marketing, dan entrepreneurship.