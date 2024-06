Abelle Merayakan Transformasi Lewat Lagu 13

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Abelle meluncurkan lagu terbaru yang berjudul 13 (Thirteen) pada Jumat, 7 Juni 2024.

Lagu yang ditulisnya sendiri itu didedikasikan untuk merayakan transformasi dirinya dari kehidupan pra-remaja menjadi remaja.

"Bagiku, usia 13 tahun bukan sekadar usia, bukan sekadar angka, tetapi ini adalah tahun ketika aku menginjak usia remaja, segalanya berubah," kata Abelle, Jumat (7/5).

Menurut Abelle, salah satu lirik yakni 'Growing up is being tough, though it’s rough' sangat mewakili keadaan dirinya saat ini.

Dia sadar tentang betapa sulitnya untuk tumbuh dewasa apalagi di usia yang bisa mengubah seluruh hidup.

Baginya, menjadi remaja akan menjadi tantangan sekaligus hal yang seru dalam hidupnya.

"Meskipun segala sesuatunya akan menjadi lebih sulit, tetap itulah cara kita meningkatkan dan membuat kemajuan dalam hidup," jelasnya.

Abelle menulis lagu ini untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang juga berusia 13 tahun atau sedang menghadapi masa sulit penuaan dalam hidup.