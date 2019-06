Abyss, Kisah Fantasi Mereka yang Bereinkarnasi

jpnn.com - Abbys dibuka dengan kisah tragis dua sahabat. Ko Se-yeon (versi pertama diperankan Kim Sa-rang), seorang jaksa perempuan cantik dan andal, terlibat kecelakaan dan tewas.

Nasib serupa dialami ahli waris perusahaan kosmetik Cha Min (versi pertama diperankan An Se-ha). Meski begitu, kecelakaan itu diyakini dilakukan pembunuh yang sama yang dikenal sebagai pembunuh Eomsang-dong.

Keduanya kembali terlahir dengan bantuan manik magis Abyss. Namun, penampilan mereka jauh berbeda sesuai dengan amalan selama hidup. Se-yeon (Park Bo-young) kembali terlahir sebagai perempuan yang mungil dengan penampilan biasa. Min (Ahn Hyo-seop) yang dikenal baik hati tetapi berwajah biasa kembali terlahir dengan penampilan bak model.

Se-yeon dan Min, yang merupakan sahabat sejak kecil, sering bertengkar akibat perubahan fisik setelah reinkarnasi. Meski demikian, mereka tetap berfokus menemukan pembunuh. Se-yeon bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum. Min menjadi asistennya.

Keduanya langsung mencari para anggota keluarga korban. Se-yeon juga meminta bantuan Park Dong-cheol (Lee Si-eon), detektif polisi yang menangani kasus pembunuhan Eomsang-dong. Misteri pembunuhan makin rumit dan menarik. Sebab, Se-yeon versi reinkarnasi memiliki fisik milik Lee Mi-do, mantan pacar Dong-cheol yang berkuliah di Amerika Serikat. Sementara itu, Min mulai menyelidiki Jang Hee-jin (Han So-hee), tunangannya yang hilang tepat sebelum pernikahan.

Sejak awal, tvN mempromosikan Abyss sebagai proyek lintas genre (fantasi, misteri, romansa, dan komedi). Seri tersebut seakan melanjutkan pendahulunya, He is Psychometric, yang juga punya sisi fantasi kuat. Seri besutan sutradara Yoo Je-won itu dibuka dengan kisah dramatis, sama dengan seri pendahulunya. Meski begitu, Abyss punya unsur misteri yang lebih kuat.

’’Abyss punya akar kisah thriller, dilapis dengan elemen fantasi yang unik dan seru. Drama serial ini punya trademark khas tvN yang trendi dan serbabaru,’’ ungkap perwakilan tim produksi sebagaimana dikutip Soompi. Ceritanya pun dituturkan lewat dua tokoh utama yang punya kepribadian dan latar belakang menarik.

Akting Park Bo-young dan super rookie Ahn Hyo-seop juga enggak mengecewakan penonton. Bo-young mampu keluar dari bayang-bayang Do Bong-soon (Strong Woman Do Bong-soon) dan Seung-hee (On Your Wedding Day), dua karakter yang terakhir diperankannya. Sementara itu, Hyo-seop cukup berhasil mendalami perannya sebagai orang ganteng baru. (Soompi/fam/c14/jan)