Ada Adegan Pelecehan, Dua Drama Korea Baru ini Dikritik Netizen Korsel

jpnn.com - DUA drama Korea Selatan (drakor) yang sedang tayang saat ini mendapatkan kritikan dari netizen di negara tersebut.

Kedua drama itu yaitu Backstreet Rookie dan It's Okay to Not Be Okay. Ada sebanyak 50 komplain dialamatkan untuk It's Okay to Not Be Okay di laman resmi Komisi Standar Komunikasi Korea (KCSC).

Isi cerita dalam drama itu dianggap menampilkan konten pelecehan.

Dalam episode 3 yang tayang pada 27 Juni lalu, Moon-young (Seo Yea-ji) masuk ke ruang ganti laki-laki dan melihat Gang-tae (Kim Soo-hyun) yang hendak berganti pakaian. Moon-young juga menyentuh badan Gang-tae di luar kemauannya.

Moon-young memang digambarkan sebagai pengidap gangguan kepribadian yang mendorongnya terus menganggap Gang-tae sebagai sebuah keindahan dan memperlakukan laki-laki itu sebagai miliknya. Terkait komplain, pejabat KCSC mengatakan pertimbangan untuk It's Okay to Not Be Okay belum diputuskan.



Selain itu, KCSC kebanjiran keluhan terhadap penayangan Backstreet Rookie, drama terbaru Ji Chang-wook bersama Kim Yoo-jung.

Salah satunya adalah kekhawatiran adegan dewasa dalam drama. Sebab, Backstreet Rookie sejatinya hasil adaptasi komikweb yang memang memiliki banyak adegan dewasa.

Komikweb yang memiliki judul serupa tersebut berisikan adegan dewasa perempuan di bawah umur.

Termasuk menonjolkan romansa antara karyawan di bawah umur dengan laki-laki dewasa yang menjadi manajer di tempat kerjanya.