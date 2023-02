Ada Cherish & Ruelle Dalam Deretan Film yang Tayang Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sederet film terbaik akan hadir sepanjang Februari 2023, di KlikFilm, seperti Three Thousand Years Of Longing.

Film yang menghadirkan Idris Elba dan Tilda Swinton ini mendapat standing ovation selama enam menit di Cannes 2022.

Selain itu, Boy From Heaven yang bersaing memperebutkan Palme d'Or di Cannes 2022 dan masuk nominasi Academi Awards ke-95.

Film lainnya ada Kalev, Huesera, Both Sides Of The Blades, Mama's Affair, Decision To Leave, Hit The Road, After Sun, dan A Piece Of Sky.

Sementara itu, film Indonesia yang tayang secara ekslusif ada Cherish & Ruelle yang diperankan oleh Febby Rastanty, Cut Beby Tsabina, dan Pamgeran Lantang.

Direktur KlikFilm Frederica mengungkapkan, akan berusaha keras untuk terus menghadirkan film-film yang hadir di festival-festival film internasional.

"Kami selalu menghadirkan karya sineas yang hadir di festival-festival film Internasional, agar bisa memberikan yang terbaik untuk penonton film di Indonesia," ujar Frederica, dalam keterangannya, Rabu (1/2).

Sebelum menyaksikan, simak beberapa sinopsis film yang tayang bulan ini: