Adjie Pangestu Rayakan Ultah Bersama Istri, Netizen Kaget

Adjie Pangestu-Novita Petria. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Adjie Pangestu merayakan ulang tahun bersama istrinya, Novita Petria.

Melalui akun Instagram miliknya, Novita mengunggah foto dirinya yang tengah memegang kue ulang tahun.

Pada keterangannya, Novita menuliskan doa agar suaminya diberikan yang terbaik.

“Happy birthday my husband .. the prayer I always say is the best for you for us and our future. may Allah swt immediately give us trust my husband I will always beside you,” tulisnya dalam caption.

Melihat postingan ini, netizen malah dibuat kaget. Sebab banyak di antara mereka yang belum mengetahui jika pemain 7 Manusia Harimau ini sudah menikah lagi.

“Loh udh nikah?,” ujat kwetiauwmu.

“Udah nikah lagi toh? Kudet brati gw,” sambung ninaveona.

“Kapan nikah nya, kok gak ke ekspos media????,” papar ganeva1192.