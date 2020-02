Agnez Mo Hingga Didi Kempot Raih Penghargaan Billboard Indonesia Music Awards

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 13 penghargaan diberikan kepada para musisi dan penyanyi tanah air dalam malam puncak Billboard Indonesia Music Awards 2020.

Sejumlah nama beken berhasil memenangkan Billboard Indonesia Music Awards 2020. Antara lain Andmesh yang memperoleh 3 piala, Marion Jola dengan 2 piala, Agnez Mo yang mendapat kategori Top Social Artist Of The Year, hingga Didi Kempot yang diganjar penghargaan khusus.

"Ajang penghargaan ini semua mengacu pada tangga lagu, seperti di luar sana. Supaya berpengaruh kepada para musisi dan manajemen, karena bisa menghitung by data, orang bisa melihat chart," kata Adib Hidayat, Editor in Chief Billboard Indonesia, di studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta pada Rabu (26/2) malam.

Pihak Billboard Indonesia menjamin kredibilitas penghargaan Billboard Indonesia Music Awards 2020. Semua kategori dan nominasi diambil dari data yang diperoleh sesuai Billboard Indonesia Top 100 yang dirilis setiap pekan.

"Kami punya data, daftar lagu mingguan ini ditentukan oleh beragam data, mulai dari platform streaming musik, platform streaming video, pemutaran radio mingguan, dan pemutaran mingguan di jaringan karaoke di Indonesia," ucap COO Billboard Indonesia, Aldo Sianturi.

Billboard Indonesia Music Awards 2020 dimeriahkan oleh sederer musisi kenamaan Indonesia. Seperti Didi Kempot, Isyana Sarasvati, Reza Artamevia, Yovie Widianto, Marion Jola, Rizky Febian, Andmesh, Ada Band, Donnie Sibarani, Arsy Widianto, Brisia Jodie, Betrand Peto Putra Onsu, Budi Doremi, Weird Genius, Aaliyah Massaid, Lyodra, Tiara, dan penampilan spesial dari Agnez Mo.

Berikut Daftar Lengkap Pemenang Billboard Indonesia Music Awards 2020:

1. Top 100 Song Of The Year : Andmesh - Cinta Luar Biasa

2. Top Collaboration Song Of The Year : Marion Jola, Rizky Febian - Tak Ingin Pisah Lagi

3. Top New Artist Of The Year : Marion Jola

4. Top Streaming Song Of The Year (Audio) : Andmesh

5. Top Streaming Song Of The Year (Video) : Andmesh

6. Top Social Artist Of The Year : Agnez Mo

7. Top Male Singer Of The Year : Fiersa Besari

8. Top Female Singer Of The Year : Hanin Dhiya

9. Top Duo/Group/Band Of The Year : Noah

10. Top Radio Airplay Of The Year : Noah - Wanitaku

11. Top Karaoke Song Of The Year : Dewa 19 - Kangen

12. Top Throwback Hits Of The Year : Sheila On 7 - Dan

13. Top Lifetime Achievement 2019 : Didi Kempot. (mg3/jpnn)