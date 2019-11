Agnez Mo Tidak Marah Jadi Bahan Omongan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo mengaku tidak bisa marah meski dikecam banyak kalangan lantaran pernyataannya yang mengaku tidak punya darah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat berbalas pesan di Instagram dengan Anji.

Lewat akun miliknya, Anji memperlihatkan isi pesan tentang perasaan Agnez Mo. "U know me, hehe, enggak bisa marah even diomong-omongin juga ya udahlah doain aja, tx for ur support ya," ungkap Agnez Mo kepada Anji, Rabu (27/11).

Dalam obrolan tersebut, Agnez Mo juga menyatakan bahwa dirinya selalu bangga menjadi orang Indonesia. Buktinya dirinya selalu membawa nama dan budaya Indonesia ke panggung dunia.

"Kalau aku enggak bangga jadi orang Indonesia ngapain aku bawa-bawa terus and selalu bring indo traditional culture?? Sedih aja," ujar Agnez Mo.

"Hehe padahal aku ngo soal darahku. Ancestor. Tapi justru maksudnya bahwa walaupun aku minority (dan berbeda) tapi justru negara Indonesia mengajarkan culture INCLUSIVITY. Bhineka tunggal ika. Lol. Tapi malah disalahartikan," sambung pelantun Coke Bottle itu.

Diberitakan sebelumnya, Agnez Mo baru saja menyampaikan pernyataan mengejutkan dengan mengaku tidak punya darah Indonesia. Hal tersebut diungkapkanya saat menjadi bintang dalam tayangan Build Series by Yahoo baru-baru ini.

Pembawa acara awalnya bertanya ke Agnez Mo tentang hidup dan keberagaman di tanah air.

"Sebenarnya, aku enggak punya darah Indonesia atau apapun itu. Aku (berdarah) Jerman, Jepang, China, dan aku hanya lahir di Indonesia," kata Agnez Mo dalam video yang sudah tersebar di YouTube.