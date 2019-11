Airlangga Bakal Terpilih Aklamasi dan Bamsoet Dapat Tempat Terhormat

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Golkar, Mukhtarudin meyakini pemilihan ketua umum partai beringin itu akan berlangsung lancar. Dia bahkan memprediksi ketua umum periode mendatang bakal dipilih secara aklamasi.

"Saya yakin akan ke sana. Musyawarah mufakat untuk menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024," ungkap Ketua Pelaksana Tugas DPD Golkar Kaltim itu, Rabu (13/11).

Dia yakin pada akhirnya bakal ada kesepakatan antara kubu pendukung Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Sikap kenegarawanan dari keduanya akan membuat Partai Golkar lebih dashyat ke depannya.

Namun, agar semua itu terwujud maka kedua kubu harus sama-sama menahan diri.



"Semua harus berjiwa besar, harus satu visi dan berpandangan jauh ke depan. Kita sudah mengalami beberapa kali perpecahan. Kita tidak menginginkan semua itu terulang lagi," papar Mukhtarudin.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Kalteng ini juga menuturkan, sulit untuk memungkiri kenyataan bahwa Airlangga Hartarto akan memenangkan kontestasi ini. Namun demikian, munas tetap mengedepankan musyawarah mufakat.

Sang pemenang, kata Mukhtarudin, juga tidak akan mengambil segalanya. "Jadi, tidak akan the winners take at all. Pemenang akan mengakomodasi. Itu keyakinan saya," jelas Mukhtarudin.

Dia sangat yakin Airlangga akan memberikan tempat bagi para pendukung Bamsoet. Mukhtarudin juga yakin, Airlangga akan memberikan Bamsoet tempat terhormat.

"Airlangga dan Bamsoet harus tetap disatukan, bagaimana formulasinya, biarlah nanti disepakati di munas," ujar Mukhtarudin. (dil/jpnn)