Aksi Grace Tahir Parodikan Indra Kenz Pamer Kekayaan di Jet Pribadi Bikin Ngakak

jpnn.com, JAKARTA - Nama Grace Tahir mendadak jadi perbincangan publik karena memparodikan aksi Indra Kenz saat pamer kekayaan di jet pribadi.

Video parodi yang diunggah di YouTube pribadinya itu viral dan berhasil membuat publik ngakak.

Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik, Grace Tahir tampil dengan gaya parlente ala crazy rich.

Tak hanya itu, dia juga mengenalkan diri sebagai Indri Benz, plesetan nama Indra Kenz.

"Hai guys, gue adalah Indri Benz, yess, Benz seperti Mercedes Benz and welcome to my privat jet," kata Grace Tahir di awal parodi, dikutip dari YouTube pribadinya, Senin (14/3).

Sambil memberi kata-kata motivasi khas orang tajir, Grace Tahir menyebut dirinya sebagai Crazy Rich Glodok.

Selanjutnya, dengan nada meledek, dia memamerkan tas Hermes berwarna hijau dan mengklaimnya murah.

Tak sampai di situ, aksi kocak Grace Tahir berlanjut ketika tiba-tiba ada sosok yang disebut 'bos' datang.