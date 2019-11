Aksi Terbaik di Final Fuzhou China Open 2019 Bukan Milik Minions

jpnn.com, FUZHOU - Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions menjadi juara di Fuzhou China Open 2019.

Turun di laga pemungkas rangkaian partai final di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Minggu (10/11), Minions menang atas Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang) 21-17, 21-19.

Minions tampil menghibur, meski durasi pertandingan terbilang singkat, 33 menit. Salah satu yang menjadi topik pembicaraan warganet ialah saat Minions meraih poin terakhir. Kevin mengeluarkan pukulan ajaibnya.

Namun, BWF lewat akun media sosial resminya, tidak memilih aksi Minions itu sebagai play of the day di final Fuzhou China Open 2019. Ada yang lebih baik, yang lebih menegangkan. Itu adalah aksi dalam laga final tunggal putra yang mempertemukan peringkat satu dunia Kento Momota (Jepang) dengan Chou Tien Chen (Taiwan). Ini dia.

Play of the Day | Every inch in every corner of the court explored in this intense rally ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/mR1kEuh1e9 — BWF (@bwfmedia) November 10, 2019