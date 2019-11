Lihat Pukulan Ajaib Kevin yang Memastikan Minions Juara di Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya a.k.a Minions, menutup rangkaian final Fuzhou China Open 2019 dengan penuh kesan.

Tampil di laga pemungkas partai final yang digelar di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Minggu (10/11) sore WIB, Minions menang atas ganda putra terbaik Jepang Takeshi Kamura/Keigo Sonoda.

Minions menang dua gim langsung 21-17, 21-9 dalam waktu 33 menit (statistik BWF). Marcus/Kevin sempat mendapat perlawanan ketat dari ganda Negeri Sakura ranking empat dunia itu di gim pertama.

Namun, di gim kedua, Minions tancap gas, tampil penuh percaya diri sekaligus menghibur penonton. Minions dengan cepat menyentuh match point. Marcus/Kevin pun menagkhiri perlawanan Kamura/Sonoda dengan sebuah pukulan atau jurus dari Kevin yang luar biasa.

Highlights | The unstoppable Minions ignite the Chinese crowd in a masterclass finals performance at the Fuzhou China Open????

