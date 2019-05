Aladdin Versi Baru yang Bikin Lupa Buka Puasa

jpnn.com - Disney punya kejutan spesial menjelang penayangan Aladdin. Pada Kamis (9/5) waktu setempat, pihaknya merilis klip video dan lagu A Whole New World. Di animasi Aladdin yang tayang 27 tahun lalu, lagu itu dibawakan Peabo Bryson-Regina Belle dan Brad Kane-Lea Salonga. Versi 2019, lagu legenda tersebut dibawakan Zayn dan musisi muda lulusan ajang The Four, Zhavia Ward.

Meski menjadi soundtrack film bertema magis, klip video untuk lagu A Whole New World minimalis. Tidak ada tampilan karpet ajaib atau Genie, si jin biru. Dalam video garapan Philip Andelman itu, Zayn dan Ward menyanyi di tempat berbeda. Tidak ada adegan keduanya dalam satu frame. Syuting dilakukan di tempat-tempat ikonik di Manhattan. Aransemen dibuat lebih modern plus dilengkapi sentuhan musik ala Timur Tengah.

BACA JUGA: Begini Penampakan Will Smith sebagai Jin Aladdin

Presiden Walt Disney Studios Divisi Musik & Soundtrack Mitchell Leib menjelaskan, Zayn dipilih karena memiliki vokal dan gaya artistik yang khas. ''Seleksi musisi, produser, sampai pengaturan tone penting buat memberikan napas baru pada lagu klasik seperti ini,'' ungkap Leib sebagaimana dikutip Rolling Stone.

Dia mengungkapkan, kekasih model Gigi Hadid itu memilih sendiri rekan duetnya buat proyek kolaborasi tersebut.

Pada Kamis sore lalu, Disney juga mengadakan gala premiere Aladdin di ODEON Luxe, Leicester Square, London. Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, serta sutradara Guy Ritchie hadir. Di acara itu, Smith sempat curhat tentang tantangan memerankan Genie. Di versi animasi, jin biru jenaka tersebut disuarakan mendiang Robin Williams.

Walau kerap mendapat peran utama, suami Jada Pinkett-Smith itu merasakan stres berat. ''Yang dilakukan Robin Williams pada peran Genie itu sangat revolusioner di dunia animasi. Bahkan, aktor lain enggak akan menyangka dia bisa melakukan hal itu,'' ucapnya.

Meski begitu, Smith merasa berhasil menaklukkan tantangan tersebut. Dia menyatakan bahwa Genie versinya bakal amat beda dengan Genie versi Williams.