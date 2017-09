Alan Walker 'Bius' Penonton Festival Musik Invansion 2017

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Alan Walker di festival musik INVASION: Lost in The Wonderland 2017 yang digelar di Venue Hall B3 dan C3 JIExpo Kemayoran melunasi rasa penasaran para penggemarnya di Tanah Air.

Alan Walker menjadi salah satu guest star. Dia tampil tepat pukul 20:30 WIB. Tak banyak cakap, DJ asal Northampton, Inggris itu langsung menggeber kuping para penggemar yang telah menunggunya sejak sore.

Memulai crowd dance dengan single Faded, Alan berhasil mengubah dance floor bergelombang akibat goyangan para bani-dugem yang umumnya berusia remaja hingga dewasa.

Tak puas sampai di situ, sederetan track seperti Sing Me to Sleep, Force, hingga Alone pun bergantian mengumandang.

Dentuman bass line dan jeep beat menghentak semangat para penonton.

Salah satu sorotan dalam penampilannya kali ini adalah saat Alan meracik lagu Hymn For The Weekend yang populer dibawakan oleh Coldplay dan Beyonce.

Alan pun turut menyapa penggemarnya di Indonesia."Jakarta. Indonesia. Are you ready to dance a little harder?" kata DJ yang terkenal selalu menutup wajahnya dengan masker itu.(mg7/jpnn)