Gerah dengan Ulah Netizen, Nafa Urbach Tulis Pesan Ini

jpnn.com - Keputusan Nafa Urbach untuk menggugat cerai Zack Lee menimbulkan perdebatan di kalangan warganet. Banyak yang mendukungnya, tapi tak sedikit juga yang sebaliknya.

Mereka yang tidak setuju memberikan nasehat, bahkan hingga menghakimi Nafa di media sosial.

Merasa terusik, Nafa pun buka suara soal komentar-komentar netizen itu. Dia meminta netizen tidak sembarangan berkomentar.

Pasalnya, mereka hanya mengetahui berdasarkan apa yang dilihat di TV. Dengan kata lain, tidak mengetahui yang sesungguhnya terjadi.

“Pls if u realy care if u realy sad, pls just pray. Dont talk and jadi menggurui. if u want 2 walk with me walk with pray,” tulisnya.

Diketahui, Nafa mengejutkan publik dengan kabar dirinya mengajukan gugatan cerai atas Zack Lee ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Belum diketahui pasti penyebab dirinya ingin berpisah. Namun banyak netizen berpendapat hal ini terkait dengan Zack Lee yang kerap diberitakan dengan wanita lain. (zul/pojoksatu)

Sumber : Pojoksatu