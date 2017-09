Nafa Urbach: Please Forgive Zach

jpnn.com - Konon, tahun kesepuluh pernikahan adalah tahun rawan dalam mempertahankan rumah tangga. Nafa Urbach, 37, dan Zack Lee, 33, yang menikah pada Februari 2007 saat ini menghadapi proses perceraian.

Nafa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (19/9).

”Kami sudah menerima gugatan perceraian atas nama penggugatnya, Nafa Indria Urbach, dengan tergugat suaminya yang bernama Lee Karl Juwono,’’ kata Made Made Sutrisna, humas PN Jaksel.

Dalam gugatan bernomor perkara 636/Pdt.G/2017/PN.Jaksel itu, Nafa mengajukan dua hal, yakni pengadilan menerima, kemudian memutuskan mengabulkan.

Alasan Nafa adalah perselisihan terus-menerus hingga tidak tercapai kebahagiaan lahir dan batin antara mereka. Tidak ada permintaan hak asuh anak maupun harta gono-gini.

Menurut Made, sidang pertama dengan agenda mediasi dilakukan minggu depan.

Salah satu kuasa hukum Nafa, Sandy Arifin, mengatakan bahwa orang tua Mikhaela Lee Juwono itu sekarang sudah pisah rumah. Hingga tadi malam, Nafa belum memberikan tanggapan.

Dia hanya menulis di Instagram story-nya. ’’I'm so sorry. Please forgive us. Please forgive me, please forgive Zack,’’ tulisnya.

Sumber : Jawa Pos