Banyak yang Menghakimi, Nafa Urbach Mencurahkan Isi Hatinya

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Nafa Urbach untuk menggugat cerai suaminya Zack Lee menimbulkan perdebatan di kalangan netizen.

Ada yang mendukungnya, namun ada yang sebaliknya. Mereka bahkan memberikan nasehat hingga menghakimi atas keputusanya tersebut.

Tak ingin tinggal diam, ibu satu anak ini mencurahkan isi hatinya.

Melalui Instagram Story-nya, Nafa meminta agar netizen tidak menghakimi dan sok tahu.

Pasalnya, menurut Nafa, netizen hanya mengetahui berdasarkan apa yang dilihat di Televisi maupun membaca berita dan tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya.

Daripada sok tahu, wanita asal Magelang ini meminta agar mendoakan yang terbaik untuknya.

“Pls if u realy care if u realy sad, pls just pray. Don't talk and jangan jadi menggurui. If u want 2 walk with me walk with pray,” tulisnya.

Hingga saat ini belum jelas apa yang menyebabkan Nafa mengugat cerai Zack. Banyak netizen berpendapat karena Zack kerap mesra dengan wanita lain.(zul/pojoksatu/jpnn)